Це попередження: в Чернівцях на піцерію повісили наклейку зі свинею

Мовний скандал у Чернівцях (Колаж РБК-Україна)

Власники закладу та персонал не розуміють, що порушують закон

У центрі Чернівців розгорівся черговий мовний скандал. На двері популярної піцерії New York Street Pizza наклеїли велику наклейку, на якій зображена свиня, розфарбована в кольори російського прапора. Про це повідомили у виданні Strana.

З'ясувалося, що наклейку розмістили на своїх дверях самі працівники закладу, так як їм не подобається, що останнім часом у закладі з'явилося багато "проросійськи налаштованих людей".

"Це попередження. Такі відвідувачі відмовляються спілкуватися англійською мовою та українською. А ми чисто принципово російською не спілкуємося. Це наша мовна політика. Дуже багато гостей на це ображаються, тому ми змушені були вдатися до такого попередження", - пояснив адміністратор піцерії Олександр.

Фото: Дмитро Козионов

Пояснити, чому для такого попередження була обрана саме свиня, адміністратор пояснити не зміг.

Крім того, ані власники закладу, ані працівники не бачать в подібному попередженні порушення за статтею 161 Кримінального кодексу України про розпалювання національної ворожнечі і ненависті. Санкції за цією статтею – штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі строком на 5 років.

Також у піцерії не змогли пояснити, звідки на Західній Україні така велика кількість "проросійськи налаштованих громадян". Однак на це питання зміг відповісти уродженець Буковини і випускник Чернівецького медінституту Валентин Лукіяник, який на даний момент очолює Союз православних братств України.

"Буковина історично склалася як багатонаціональний регіон. Тут проживає 73 національності, основні з яких українці, румуни, русини, молдавани, євреї, росіяни. Кількість останніх зросла після того як було побудовано високотехнологічні заводи, що потребують кваліфікований персонал, якого регіон не мав. Це жодним чином не "екзотика". Румуни в Чернівцях також російськомовні. Тому всіх, хто не приймає насильницьку українізацію, українські націоналісти автоматично записує в "проросійськи налаштованих", - зазначив Лукіяник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрпошта потрапила в страшний скандал через "благодійну акцію".

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