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Это предупреждение: в Черновцах на пиццерию повесили наклейку со свиньей

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 15:26
Это предупреждение: в Черновцах на пиццерию повесили наклейку со свиньей
Языковой скандал в Черновцах (Коллаж РБК-Украина)

Собственники заведения и персонал не понимают, что нарушают закон

В центре Черновцов разгорелся очередной языковой скандал. На двери популярной пиццерии New York Street Pizza наклеили большую наклейку, на которой изображена свинья, раскрашенная в цвета российского флага. Об этом сообщили в издании Strana.

Выяснилось, что наклейку разместили на своих дверях сами работники заведения, так как им не нравится, что в последнее время в заведении появилось много "пророссийски настроенных людей".

"Это предупреждение. Такие посетители отказываются общаться на английском языке и на украинском. А мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению", - объяснил администратор пиццерии Александр.

Это предупреждение: в Черновцах на пиццерию повесили наклейку со свиньей

Фото: Дмитрий Козионов

Объяснить, почему для такого предупреждения была выбрана именно свинья, администратор объяснить не смог.

Кроме того, ни собственники заведения, ни работники не видят в подобном предупреждении нарушения по статье 161 Уголовного кодекса Украины о разжигании национальной вражды и ненависти. Санкции по этой статье – штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком на 5 лет.

Также в пиццерии не смогли объяснить, откуда на Западной Украине такое большое количество "пророссийски настроенных граждан". Однако на этот вопрос смог ответить уроженец Буковины и выпускник Черновицкого мединститута Валентин Лукияник, который на данный момент возглавляет Союз православных братств Украины.

"Буковина исторически сложилась как многонациональный регион. Здесь проживает 73 национальности, основные из которых украинцы, румыны, русины, молдаване, евреи, русские. Количество последних увеличилось после того как было построены высокотехнологичные заводы, требующие квалифицированный персонал, которым регион не обладал. Это никоим образом не "экзотика". Румыны в Черновцах также русскоговорящие. Поэтому всех, кто не принимает насильственную украинизацию, украинские националисты автоматически записывает в "пророссийски настроенных", - отметил Лукияник.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрпочта попала в жуткий скандал из-за "благотворительной акции".

А также рассказывали о том, что в Ровненской области священник "вляпался" в языковой скандал.

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