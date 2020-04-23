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Це зупинить пандемію: у ВООЗ розповіли, коли потрібно робити аналіз на коронавірус

STYLERКоронавірус    23.04.2020 - 16:16
Це зупинить пандемію: у ВООЗ розповіли, коли потрібно робити аналіз на коронавірус
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Фахівці рекомендують робити тести навіть тим, у кого немає симптомів коронавірусу

Коронавірус в Україні був діагностований у 7170 людей. З початку епідемії в країні видужало понад 500 пацієнтів, а 187 випадків закінчилися летальним результатом.

Як повідомили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, тест на COVID-19 потрібно робити при будь-якій найменшій підозрі, навіть якщо у пацієнта відсутні симптоми типові для ГРВІ.

Медики вважають, що необхідність пройти перевірку на наявність коронавірусної інфекції визначається анамнезом пацієнта, в який входить вся інформація про те, які країни він відвідував, з ким контактував, чи є в нього серед знайомих і родичів пацієнти з підозрою на COVID-19.

Також тест потрібно робити обов'язково всім пацієнтам, у яких в анамнезі немає контактів з інфікованими, але є симптоматика захворювання або яскраво виражені ознаки ГРВІ.

Як зазначають у ВООЗ, важливо розуміти, чи не передався вірус, щоб в майбутньому навіть люди без яскраво виражених симптомів COVID-19 або зі слабкими проявами залишалися на самоізоляції та карантині до того часу, поки аналіз не підтвердить або не спростує наявність хвороби.

Фахівці відзначають, що тільки таким чином можна запобігти поширенню пандемії у світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили заяву про те, що коронавірус може жити в організмі людини деякий час після повного одужання.

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