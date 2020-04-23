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Это остановит пандемию: в ВОЗ рассказали, когда нужно делать анализ на коронавирус

STYLERКоронавирус    23.04.2020 - 16:16
Это остановит пандемию: в ВОЗ рассказали, когда нужно делать анализ на коронавирус
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты рекомендуют делать тесты даже тем, у кого нет симптомов коронавируса

Коронавирус в Украине был диагностирован у 7170 человек. С начала эпидемии в стране выздоровело более 500 пациентов, а 187 случаев закончились летальным исходом.

Как сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения, тест на COVID-19 нужно делать при любом малейшем подозрении, даже если у пациента отсутствуют симптомы типичные для ОРВИ.

Медики считают, что необходимость пройти проверку на наличие коронавирусной инфекции определяется анамнезом пациента, в который входит вся информация о том, какие страны он посещал, с кем контактировал, есть ли у него среди знакомых и родственников пациенты с подозрением на COVID-19.

Также тест нужно делать обязательно всем пациентам, у которых в анамнезе нет контактов с инфицированными, но есть симптоматика заболевания или ярко выраженные признаки ОРВИ.

Как отмечают в ВОЗ, важно понимать, не передался ли вирус, чтобы в будущем даже люди без ярко выраженных симптомов COVID-19 или со слабыми проявлениями оставались на самоизоляции и карантине до тех пор, пока анализ не подтвердит или не опровергнет наличие болезни.

Специалисты отмечают, что только таким образом можно предотвратить распространении пандемии в мире.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали заявление о том, что коронавирус может жить в организме человека некоторое время после полного выздоровления.

Вторая волна коронавируса в Украине может быть намного раньше: прогноз эпидемиолога Мы даже не попрощались: украинка рассказала жуткую историю о похоронах пациента с подозрением на COVID-19
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