Це може бути дуже небезпечно: якими напоями категорично не можна запивати таблетки

Як відзначають дослідники з Саудівської Аравії, лікарські препарати слід запивати тільки звичайною водою і бажано в обсязі однієї склянки.

В ході дослідження вчені вивчали ефекти вживання різних напоїв разом з ліками у твердих лікарських формах для перорального застосування (пігулки, капсули або таблетки). Були вивчені п'ять препаратів, показаних для зняття болю, запалень або алергії.

"Перевірені напої не повинні використовуватися в якості замінника води при прийомі ліків", - відзначають дослідники.

Вони пояснили, що у всіх випадках інші напої знижують ефективність препаратів і можуть привести до розчинення ліки до того, як воно буде засвоєно організмом.

Які напої не можна використовувати при прийомі ліків:

Кава. Сильнодійні сполуки та кофеїн можуть викликати лікарські взаємодії, змінити хімічний склад препарату та час його розпаду.

Апельсиновий сік. У цьому напої багато вітаміну С, який може негативно взаємодіяти з лікарськими препаратами.

Кока-кола. Цукор в цьому напої може посилити симптоми запалення, і в більшості випадків кока-кола змінює час розпаду препарату.

Енергетика. Ці напої можуть погіршити стан, сильно вплинути на ефективність препарату і навіть викликати неприємні відчуття в шлунку.

Молочні напої. Ці напої теж знижують ефективність дії ліків і можуть вплинути на всмоктуваність препарату в організмі.