RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Це може бути дуже небезпечно: якими напоями категорично не можна запивати таблетки

Автор: Анна Шиканова

Таблетки можна запивати тільки звичайною водою і категорично не рекомендується використовувати для цього інші напої, особливо фруктовий сік. Порушення цього правила не тільки знижує ефективність лікарського препарату, але і може принести шкоду здоров'ю.

Нове дослідження показало, що соки абсолютно не підходять для того, щоб ними запивати лікарські препарати. Про це йдеться в статті вчених PubMed.

Як відзначають дослідники з Саудівської Аравії, лікарські препарати слід запивати тільки звичайною водою і бажано в обсязі однієї склянки.

В ході дослідження вчені вивчали ефекти вживання різних напоїв разом з ліками у твердих лікарських формах для перорального застосування (пігулки, капсули або таблетки). Були вивчені п'ять препаратів, показаних для зняття болю, запалень або алергії.

"Перевірені напої не повинні використовуватися в якості замінника води при прийомі ліків", - відзначають дослідники.

Вони пояснили, що у всіх випадках інші напої знижують ефективність препаратів і можуть привести до розчинення ліки до того, як воно буде засвоєно організмом.

Які напої не можна використовувати при прийомі ліків:

Кава. Сильнодійні сполуки та кофеїн можуть викликати лікарські взаємодії, змінити хімічний склад препарату та час його розпаду.

Апельсиновий сік. У цьому напої багато вітаміну С, який може негативно взаємодіяти з лікарськими препаратами.

Кока-кола. Цукор в цьому напої може посилити симптоми запалення, і в більшості випадків кока-кола змінює час розпаду препарату.

Енергетика. Ці напої можуть погіршити стан, сильно вплинути на ефективність препарату і навіть викликати неприємні відчуття в шлунку.

Молочні напої. Ці напої теж знижують ефективність дії ліків і можуть вплинути на всмоктуваність препарату в організмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський повідомив, які речі потрібно в будинку прибрати подалі від дітей.

А також розповідали про те, як отримати необхідні препарати за програмою "Доступні ліки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування