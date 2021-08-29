Це може бути дуже небезпечно: якими напоями категорично не можна запивати таблетки

Таблетки можна запивати тільки звичайною водою і категорично не рекомендується використовувати для цього інші напої, особливо фруктовий сік. Порушення цього правила не тільки знижує ефективність лікарського препарату, але і може принести шкоду здоров'ю.
Нове дослідження показало, що соки абсолютно не підходять для того, щоб ними запивати лікарські препарати. Про це йдеться в статті вчених PubMed.
Як відзначають дослідники з Саудівської Аравії, лікарські препарати слід запивати тільки звичайною водою і бажано в обсязі однієї склянки.
В ході дослідження вчені вивчали ефекти вживання різних напоїв разом з ліками у твердих лікарських формах для перорального застосування (пігулки, капсули або таблетки). Були вивчені п'ять препаратів, показаних для зняття болю, запалень або алергії.
"Перевірені напої не повинні використовуватися в якості замінника води при прийомі ліків", - відзначають дослідники.
Вони пояснили, що у всіх випадках інші напої знижують ефективність препаратів і можуть привести до розчинення ліки до того, як воно буде засвоєно організмом.
Кава. Сильнодійні сполуки та кофеїн можуть викликати лікарські взаємодії, змінити хімічний склад препарату та час його розпаду.
Апельсиновий сік. У цьому напої багато вітаміну С, який може негативно взаємодіяти з лікарськими препаратами.
Кока-кола. Цукор в цьому напої може посилити симптоми запалення, і в більшості випадків кока-кола змінює час розпаду препарату.
Енергетика. Ці напої можуть погіршити стан, сильно вплинути на ефективність препарату і навіть викликати неприємні відчуття в шлунку.
Молочні напої. Ці напої теж знижують ефективність дії ліків і можуть вплинути на всмоктуваність препарату в організмі.
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