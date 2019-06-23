Ось це новина: знаменитий ведучий і пародист йде на вибори в Раду

Олександр Скічко йде в політику
Олександр Скічко, який є відомим ведучим, приєднається до команди президента Зеленського "Слуга народу". Про рішення піти на вибори в Раду шоумен заявив у соціальній мережі Instagram.
"Друзі, у мене для вас важлива новина. Сьогодні були опубліковані списки мажритарників від партії "Слуга народу", і тепер я можу офіційно сказати, що я йду в політику", - заявив Скічко.
Ведучий розповів, що планує балотуватися у парламент по 197 округу в Черкаській області, а також заявив, що саме спонукало його піти в політику.
.Скічко йде в політику (відео: instagram.com/aleksandrskichko)
"Мені набридло слухати порожні обіцянки політиків кожні 5 років. Набридло їздити по розбитих дорогах. Мені набридло чути, що мої друзі хочуть виїхати в іншу країну, обговорюють куди краще поїхати заробляти, адже в Україні жити неможливо. Я вважаю, що ми втрачаємо нашу державу, а мені цього дуже не хочеться", - прокоментував він.
Крім того, ведучий додав, що президенту Зеленському заважають працювати і досягати поставлених завдань, а Верховна Рада відмовляється голосувати за його ініціативам.
"Я вважаю, що це пряма неповага до його виборців і всієї України. Я вірю в нашого Президента, я вірю в партію "Слуга народу" і я вірю в те, що ви нас підтримаєте", - додав Олександр Скічко.
Користувачі миттю відреагували на заяву ведучого. Не всі були задоволені рішенням Скічко та мережа, як звичайно, розділилася на два табори:
Скічко йде в політику (скріншот: instagram.com/aleksandrskichko)
Нагадаємо, що близька подруга Зеленського прокоментувала його відхід у політику.
Ми писали, що Сергій Притула йде в політику і буде брати участь у парламентських виборах у списках партії "Голос", яка була створена українським музикантом Святославом Вакарчуком