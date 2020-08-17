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Це все штучно: Злата Огнєвіч здивувала заявою про COVID-19

Понеділок 17 серпня 2020 17:00
Це все штучно: Злата Огнєвіч здивувала заявою про COVID-19
Злата Огнєвіч висловилася про коронавірус в Україні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Дмитрий Войналович

Злата Огнєвіч заявила, що вона "не в секті адептів коронавірусу"

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч поділилася своїм баченням на ситуацію з поширенням COVID-19 в світі та Україні. Зокрема, артистка заявила, що не вірить в те, що коронавірус вже настільки страшний, як про нього розповідають, зокрема, представники влади.

"Я не в секті адептів коронавірусу. Взагалі вважаю, що це все зробила група людей штучно. Цей вірус існує, але це все спеціальна система для того, щоб впливати на маси. Я, на щастя, в адекваті, осторонь якось так тримаюся", - розповіла співачка за лаштунками концерту "Музична платформа. Українська пісня. Львів 2020", який покажуть на каналі "Україна" 24 серпня.

За її словами, артисти - такі творчі люди, що тримати соціальну дистанцію не виходить.

"Ми звикли до цього енергообміну, коли ми звикли обійматися, цілуватися при зустрічі. Думаю, що все буде добре, всі будуть здорові, щасливі, прекрасні", - висловила надію Огнєвіч.

Це все штучно: Злата Огнєвіч здивувала заявою про COVID-19Це все штучно: Злата Огнєвіч здивувала заявою про COVID-19Це все штучно: Злата Огнєвіч здивувала заявою про COVID-19Це все штучно: Злата Огнєвіч здивувала заявою про COVID-19

Злата Огнєвіч вважає карантин через коронавіруса системою впливу на маси (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Сам же карантин, до слова, співачка провела "чудово і цікаво".

"Я випустила трилогію «Історії мого кохання». На кожну з пісень цієї трилогії буде відео, зокрема на пісню «Ти обіцяв» 28 серпня (відбудеться – ред.) прем’єра. Під час карантину ми також знімали відео на мої пісні з талановитим режисером Валерієм Погонським. Був дуже кумедний випадок: коли на світанку ми знімали відео, було дуже холодно. А в кадрі через цей холод я виглядала такою тендітною, нещасною, хоча насправді я страждала не через пісню, а через те, що не відчувала пальців рук та ніг", - поділилася Злата.

Це все штучно: Злата Огнєвіч здивувала заявою про COVID-19

Злата Огнєвіч регулярно радує фанатів новими піснями і кліпами (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

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