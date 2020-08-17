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Оля Полякова зізналася, чому відмовилася від нічної білизни

Понеділок 17 серпня 2020 10:59
Оля Полякова зізналася, чому відмовилася від нічної білизни
Оля Полякова зробила відверте зізнання (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Дмитрий Войналович

Співачка Оля Полякова зробила відверте зізнання

Популярна українська співачка Оля Полякова віддає перевагу відпочинку без нічної білизни. Таке відверте зізнання Королева ночі зробила за лаштунками святкового концерту "З Днем народження, Україно!" до Дня Незалежності України.

"Я завжди сплю гола! Щоб нічого не заважало, особливо, якщо це білизна - вона може щось натирати. А коли спиш голенька, боже, як дитинка!" - розповіла Полякова на знімальному майданчику каналу "Україна".

Оля Полякова зізналася, чому відмовилася від нічної білизниОля Полякова зізналася, чому відмовилася від нічної білизниОля Полякова зізналася, чому відмовилася від нічної білизни

Оля Полякова візьме участь у святковому концерті "З Днем народження, Україно!" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що спеціально для шоу артистка відвідала кілька колоритних локацій у Києві - Житній ринок з піснею "Ночная жрица" та Консерваторію ім. Чайковського, де разом із відпочиваючими на Майдані Незалежності запалила під хіт "Эй, секундочку".

Раніше ми писали про те, що 15-річна дочка Полякової з яскравим макіяжем і масивними ланцюгами вразила шанувальників зухвалим модельним образом.

Крім того, старша дочка співачки вперше показала в мережі обличчя коханого, виклавши спільні фото з ним в Instagram.

Також нещодавно сама поп-зірка підкорила рідкісними фото зі своєю красунею мамою.

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