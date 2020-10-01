Це геніально! Курйозне відео про кандидата в мери захопило українців

Саркастичний ролик про місцеві вибори 2020 в Україні із зізнаннями одного з "борців" за крісло мера викликав у суспільстві резонанс і масу іронічних коментарів.

На відео чоловік, який представився кандидатом у міські голови Сум Анатолієм Почечуном, шокував глядачів відповідями на питання про мету участі у виборах та плани на політичне майбутнє.

У своєму спічі амбітний політик не утруднявся стежити за лексикою, активно матюкався і грубо посилав людей куди "якомога далі".

Зазначимо, що ініціатором створення жартівливого ролика став український комік Фелікс Редька, який вирішив видати свою відповідь на засилля політичної реклами та замовних сюжетів в інформаційному просторі останнім часом - в розпал передвиборної гонки.

На кадрах розповідається, що за місяць до виборів у Сумах нового мера один з кандидатів Анатолій Почечун "погодився дати короткий коментар" для журналістки телеканалу "Нових новин".

Далі "політика" у діалозі просто понесло:

"- На посаду йду, щоб пи**ити гроші з бюджету, трошки конкурентів по бізнесу кошмарити. На інтереси сумчан та на самих сумчан - якось по х**.

- Щось ви вже занадто відверті.

- А я взагалі чесна людина. Якщо пообіцяв - зроблю. Фішка моя.

- А де ви працювали і який у вас досвід?

- Ну як всі... В університеті організовував масові заходи. Йдеш до декана і кажеш - потрібно тисячу гривень, береш тисячу гривень і йдеш, купуєш торти на 300 гривень, а 700 - собі залишаєш. Потім з дядьком на заводі працював, і там така ж схема, тільки з чорним металом. Потім побачив - у мери вибори. Подивився, що робити треба. Зрозумів, що людей на**бувати я вмію та люблю. Ось я тут.

- Що ви думаєте про інших кандидатів у мери?

- Пи**аболи! Всі... ну крім мене".

Далі в кадрі з'явилася "стурбована сумчанка", яка приєдналася до розмови та звернулася з проханням допомогти розв'язувати проблему з будинком, ремонтом та ОСББ.

"- Дякую за звернення. Ваше питання я зрозумів. Займатися ним я не буду. Ідіть в ду*у.

- Так, а може помічникам вашим доручіть?

- Можна доручити помічникам, але їм теж по х**. До побачення!"

Після цього жінка поділилася враженнями, які залишив у неї Анатолій Почечун, і назвала його "дуже чесною людиною".

У підсумку "політик" поставив фінальну крапку в питаннях виборів в Україні, пояснюючи, чому саме він має стати мером.

"Ну я людина з народу. Якщо мером стану, може, люди зрозуміють, що чиновники - це верхівка айсберга. Хочеш жити добре - стеж за собою, і дитину правильно виховуй. А то виросте х**лом, і мером стане", - дав напуття всім нам кандидат Почечун.

Попереджаємо - ролик містить нецензурну лайку!

Відео: "Кандидат" у мери Сум Анатолій Почечун розкрив політичні плани

У коментарях до відео українці захоплюються таким портретом "чесного кандидата", іронізують і вже обіцяють йому велике політичне майбутнє і народну підтримку.

73% сумчан підтримають його

Я б голосував за нього і в Жмеринці, і в Києві, і в Мотовиловці

Це геніально!

Почуття гумору - наше все!

Раніше повідомлялося, що кандидати в мери Києва влаштували розбірки в прямому ефірі та почали з'ясовувати стосунки.

Нагадаємо також, що нещодавно Ірина Верещук обматюкала Миколу Тищенка і розповіла, як нецензурно послала нардепа.