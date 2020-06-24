Цим продуктам не місце в холодильнику: вони там тільки псуються

Деяким продуктам протипоказане зберігання в холодильнику. Хоча саме туди ми зазвичай їх і поміщаємо, коли розбираємо продуктові сумки з магазинів та ринків.

Експерти говорять, що ряд популярних серед українців продуктів під впливом низьких температур тільки втрачає свої властивості, а деякі псуються ще швидше. Про це пише maximum.fm

На першому місці серед небажаних гостей холодильника - банани. Холод швидко "вб'є" тропічний фрукт, перетворивши в м'яку чорну рідину. Краще всього тримати їх при кімнатній температурі в паперовому пакеті, але не в поліетиленовому. Якщо банани вже дозріли, плоди краще відокремити один від одного, так вони "протримаються" довше.

Помідори. Холод, безумовно зберігає томати, але низька температура порушує процес дозрівання. Плоди стають не такими смачними і втрачають характерну консистенцію. Це стосується всіх сортів помідорів - їх краще тримати в сухому прохолодному темному місці, а для дозрівання влітку - покласти на підвіконня на сонячній стороні.

Ріпчасту цибулю краще не "знайомити" з холодильником, адже там овоч втратить всі свої поживні властивості і стане м'яким через вологу. Сухий темний простір - найкращий варіант для цибулі. А от зелена цибуля в холодильнику протримається довше.

Для зберігання картоплі холодильник теж абсолютно не підходить. Там картопляний крохмаль дуже швидко перетворюється на цукор. В наслідок споживання його в їжу виникають стрибки глюкози в крові. Овоч найкраще зберігати в паперовому пакеті в темному місці. Так картопля і збережеться довше і корисніше буде.

В жодному разі не можна зберігати в холодильнику каву. Зерна або мелений продукт вбирає запахи і вологу від всіх продуктів, що його оточують. Варто помістити каву в герметичний контейнер і зберігати при кімнатній температурі.

Авокадо, безумовно, можна зберігати в холодильнику досить довго. Але через це втратиться головна якість фрукта - його неповторна консистенція, що робить плід таким смачним. Авокадо потрібно зберігати при кімнатній температурі, а щоб прискорити його дозрівання, поруч можна тримати яблуко.

Яйця також краще зберігати при кімнатній температурі - таким чином вони стають більш смачними. І хоча в холодильниках завжди є спеціальні контейнери для зберігання яєць, в супермаркетах вони зазвичай знаходяться на звичайних полицях без охолодження.

Холодильник не продовжить зберігання меду, а скоріше викличе його кристалізацію, що прискорить окислення продукту. Мед краще зберігається при кімнатній температурі і в темряві.

Апельсини також не люблять холод, як і інші цитрусові. Вони містять лимонну кислоту, яка не терпить перебування в холоді. Хочете, щоб апельсини були приємніші на смак, не кладіть їх у холодильник.

Раніше ми писали, які продукти можуть продовжити молодість. При цьому вони доступні кожному українцю.

Також ми писали, що алкоголь може захистити від деяких хвороб.