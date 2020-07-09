У цих знаків Зодіаку почнеться чорна смуга: готуйтеся до випробувань

Гороскоп на липень 2020 (фото: pixabay)

Астролог в гороскопі на літо розповіла, яким знакам Зодіаку варто приготуватися до труднощів

Гороскоп на другу половину літа 2020 невтішно обіцяє деяким знакам Зодіаку період, повний труднощів, випробування та усіляких негараздів. Неприємності можуть чекати у всіх життєвих сферах - як у стосунках з коханими, так і у фінансах.

Відомий астролог Тамара Глоба назвала трьох представників зодіакального кола, яким потрібно приготуватися до чорної смуги, що настане вже дуже скоро, пише Slovofraza.

Телець

Хоча літо і стане періодом змін в житті Тельця, ви їх відчуєте лише восени. А поки що вам доведеться пробиратися до успіху через терни. Глоба каже, що вас неабияк потрусить в останні літні місяці. Низка проблем буде слідувати одна за одною, і їм, здавалося, не буде ні кінця ні краю. Особливо важко буде в матеріальному плані. Зірки гороскопу не радять вам інвестувати, багато витрачати, давати в борг і нерозумно ризикувати. Але не впадайте у відчай, восени ваша життєва смуга змінить колір.

Терези

Терезам точно не сподобається це літо, бо за кожним кутом вас підстерігають неприємності і складності. Буде здаватися, що ви все робите не так, а життя просяде по всіх фронтах. На роботі ви будете втрачати контракти, завалювати проекти, та що там, банально не зможете зосередитися. Почнуться проблеми в особистому житті через сварки з другою половинкою. Астролог радить сприймати літні випробування як очищення, адже в ході боротьби ви позбудетеся від усього зайвого, що отруювало життя.

Козеріг

Козероги, які звикли, що щастя - це спокій і одноманітність, будуть розчаровані у найближчі місяці. Всесвіт дуже різко вирве вас з улюбленого захисного кокона і занурить в абсолютно незнайоме середовище. Звичайно ж, Козерогові буде складно і незвично в нових умовах. Тим більше що вам доведеться швидко зібратися і вирішити масу проблем, що накопичилися. Глоба радить прийняти випробування, як подарунок долі. Адже в результаті ви загартуєте характер і тоді вже ніщо не зможе вас зламати.

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