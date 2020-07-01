Цих компонентів категорично не повинно бути в дитячому супі

Які компоненти не повинні бути частиною супу, який ми даємо дітям - у матеріалі Styler
Дієтологи кажуть, що деякі компоненти для "дорослих" супів категорично не годяться для перших страв, які ми готуємо малюкам. А деякі супи і зовсім краще виключити з дитячого меню.
Не варто додавати в суп дитині до трьох років лавровий лист, бо вона просто може ним вдавитися, пише ресурс materinstvo. Також варто виключити такі "важкі" компоненти, як сало, копченості, гострі спеції (часник, перець). Та й взагалі з прянощами слід бути обережніше. В якості таких підійдуть сушені трави, корінь петрушки, трошки натуральних спецій.
Не можна варити супи малюкам з бульйонними кубиками і томатною пастою. Якщо потрібен томат - то тільки цільні помідори без шкірки. Не варто засмажувати перші страви, які ви даєте малюку.
А ось грибні бульйони та супи й зовсім заборонені до 5-7 років.
Найбільш корисними для дитини дієтологи називають курячий суп з локшиною, овочами і зеленню, крем-суп з гарбуза, суп з броколі і цвітною капустою, суп зі свіжими томатами. Останній не раніше 2-3 років через високу кислотність.
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Автор: Styler