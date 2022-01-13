Після цих цікавих фактів про комедію "Тріумф" ви не пройдете повз прем'єри

В Україні на великі екрани виходить французька комедія "Тріумф" 3 лютого. Поки до прем'єри ще залишається кілька тижнів, розповімо про стрічку і наведемо кілька цікавих фактів, після яких у вас виникне бажання переглянути цю жартівливу й водночас непересічну картину.
Що готує фільм "Тріумф" від режисера Еммануеля Курколя українським глядачам - читайте в матеріалі нижче.
Трейлер фільму "Тріумф"
Комедія" Тріумф " - про новоспеченого режисера, який керує тюремним театральним гуртком і живе мрією про Тріумфальну прем'єру в Парижі.
А поки герой намагається реалізувати свої сподівання, вся "трупа" тільки того й очікує, що дозволу на виїзд за межі в'язниці.
Фото: що відомо про комедію "Тріумф"
Цю п’єсу з в’язницями пов’язує довга історія, яка розпочалася ще в 1957 році. Тоді постановку представили в’язням тюрми Сан-Квентін (США). Саме цей спектакль було обрано, оскільки грали в ньому виключно чоловіки. Тоді вона спричинила справжній фурор серед 1400 ув'язнених і навіть надихнула на створення театрального гуртка.
Фото: що відомо про комедію "Тріумф"
Фото: що відомо про комедію "Тріумф"
Фото: що відомо про комедію "Тріумф"
Фото: що відомо про комедію "Тріумф"
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