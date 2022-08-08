"Якщо син буде плакати, зашивати не буду": акторка Саліванчук поскаржилася на лікарів у Буковелі та Яремче

Анна Саліванчук розповіла, що її син випадково впав на металеву пластину і сильно розірвав шкіру на коліні, тому вона вирішила звернутися до лікаря. В Буковелі їм назвали ціну огляду - 3500 гривень. Однак, з невідомої причини відмовилися допомогти хлопчику.

В результаті зірка викликала "швидку", яка приїхала через півгодини. Лікарі розповіли їй про хірурга в Яремчі, якого за необхідністю можуть викликати на роботу. Тому Саліванчук на власному авто поїхала у лікарню, яка знаходиться за 40 кілометрів від курорту.

Акторка Анна Саліванчук поскаржилася на медицину в Буковелі та Яремчі (скрін з відео)

Акторку попередили, що потрібно заспокоїти сина, адже "якщо він кричатиме, лікар зашивати рану не буде". У лікарні її попросили заповнити анкету та придбати необхідні ліки.

"Лікар почав дивитися на ногу, зняв пластир, а малий плаче. Він каже: "якщо він буде плакати, то їдьте в Івано-Франківськ, і під загальним наркозом зашивайте коліно". Я домовляюся з Глібом, заспокоюю його, кажу: "не хвилюйся, зараз буде неболяче", - сказала акторка.

Проте медик навіть не намагався застокоїти дитину, а нібито хотів його налякати ще більше.

"Лікар повертається і каже: "не брешіть своїй дитині. Я зараз буду шити, робити шви. Так, Гліб, зараз голка зайде тобі в коліно і буде зашивати", - додала вона.

Після того, як коліно дитини зашили, медик відмовився пояснювати їй, як доглядати за швами, а відправив зірку до "свого лікаря" і пішов з кабінету.

Анна додала, що шокована таким ставленням лікарів до пацієнтів і тим, що на курорті не знайшлося спеціаліста, який міг би допомогти дитині з травмою.