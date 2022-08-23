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Ще одна "спецпрооперація"? Стало відомо про рекламну компанію проти низки пострадянських країн

Фото: стало відомо про рекламну компанію проти низки пострадянських країн (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

На будівлях в центрі Єревана (Вірменія) розклеєні барвисті плакати з кремлівською символікою і буквами "Z", що анонсують анексію суверенних територій України, Молдови, Грузії, Азербайджану і Казахстану.

Про це повідомляють журналісти "5 каналу".

Крім декларації того, що анексований "Крим - це Росія!", те ж саме, вже як доконаний факт, прописано про наступні міста: Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Запоріжжя, Херсон, Тирасполь (Придністров'я) і Цхінвал (Південна Осетія). На плакатах також є написи: "Північний Казахстан - Це буде Росія!", "Арцах - нехай буде Росія!".

Як відомо, всі перераховані території або вже окуповані РФ, або знаходяться під загрозою окупації і подальшої анексії під приводом захисту нібито гноблених там етнічних меншин.

До першої категорії відносяться тимчасово захоплені міста та області України, а також окуповані території Молдови (Придністров'я) і Грузії (Південна Осетія); до другої - Карабах, що належить Азербайджану, і частково зайнятий вірменською меншиною, а також Північний Казахстан, де в деяких районах є значний відсоток російського населення.

Більш того, на всіх цих територіях знаходяться окупаційні війська Кремля (Схід і південь України, Придністров'я, Південна Осетія) або військові бази і армійські контингенти рф (Карабах, Північний Казахстан).

Ці території об'єднує ще одна обставина: щодо кожної з них кремль вже готує фейкові референдуми щодо анексії або в останні роки "промацував грунт" щодо такої "перспективи".

Нагадаємо, радник офісу президента Олексій Арестович ще 26 травня попереджав про підготовку до 11 вересня загального "референдуму" про відновлення "міні-СРСР".

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