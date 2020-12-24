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Ще один житель Харкова зробив собі тату з Кернесом

Автор: Роман Мирончук

У Харкові з'явився ще один випадок, коли місцевий житель виявив бажання зробити татуювання на честь померлого мера міста Геннадія Кернеса. Чоловік набив на нозі градоначальника в костюмі і з легкою неголеністю.

Відео процесу нанесення татуювання з'явилося в Telegram-каналі "Харків Life".

"На честь кращого правителя міста... Ти в наших серцях", - супроводжує кадри коментар.

Тату на честь Кернеса зробив ще один харків'янин (відео: Telegram-каналі "Харків Life")

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Нагадаємо, в день похорону Геннадія Кернеса українець Євген Івашко "прославився" в мережі через своє татуювання "Кернес живий", яке набив на лобі прямо над надбрівною дугою. При цьому він сам процес зняв на відео і виклав в мережі.

При цьому вчинок харків'янина деякі сприйняли як спробу стати популярним на "хайпі". Деякі користувачі мережі припустили, що татуювання на обличчі просто тимчасове.

Сам герой татуювання розповів, що воно справжня. При цьому він свідомо пішов на цей крок.

"Це велика людина, я вважаю. Він - як Цой, назавжди залишиться живим в нашому серці. Це єдиний голова, який робив для міста і харків'ян... ну він робив багато, хто б там що не казав", - прокоментував Євген.

Ми також писали про те, що під час похорону Кернеса невідомі підірвали салют. Інцидент стався поряд з кладовищем №2 на вулиці Пушкінській, на якому відбувалося поховання.

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Новини України ХарківГенадій Кернес