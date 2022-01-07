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В Україні відкрито продають книги Гітлера: виявляється, вони не заборонені

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П'ятниця 07 січня 2022 10:06
В Україні відкрито продають книги Гітлера: виявляється, вони не заборонені Книги Гітлера продають в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Антисемітські книги, в тому числі "Майн кампф" Адольфа Гітлера продають в Україні. Чтиво побачили і на сайті відомого гіпермаркету.

На це звернула увагу блогер Олена Монова на своїй Facebook-сторінці.

Деталі скандалу

Олена повідомила, що в набір входить три книги і всі вони антисемітського характеру. Серед них" міжнародне єврейство "Генрі Форда і "Щуролюди" Орея Волота.

Блогер опублікувала скріншоти з сайту магазину, але пізніше видалив набір з продажу. Він коштував 1499 гривень.

"Якщо вам потрібні подарунки на Різдво, то Епіцентр до люб'язно надасть вам можливість купити комплект таких книжечок. Адже книга - це ж найкращий подарунок, це всім відомо, звичайно", – написала Монова.

В Україні відкрито продають книги Гітлера: виявляється, вони не забороненіВ Україні відкрито продають книги Гітлера: виявляється, вони не забороненіВ епіцентрі продавали набір з трьох книг антисемітського характеру (фото: facebook.com/monovaolena)

Нагадаємо, що "Майн кампф" - це автобіографічна книга лідера нацистської партії Адольфа Гітлера. У своїй роботі Гітлер описує процес свого становлення антисемітом, викладає свої політичні переконання і плани на майбутнє Німеччини.

Автор Орей Волот у своєму твор і"Щуролюди" у всіх бідах людства звинувачує євреїв, відшукуючи цьому докази і наводячи аргументи. Швидше за все це псевдонім письменника.

Книги продаються скрізь

Зазначимо, що ці книги не заборонені в Україні, хоча спроба це зробити була, але вона провалилася.

Книга Адольфа Гітлера, до слова, продається і в інших відомих магазинах. У книгарні "Є" теж є в наявності, також на Prom.ua продається багато такої літератури.

В Україні відкрито продають книги Гітлера: виявляється, вони не заборонені

В Україні відкрито продають книги Гітлера: виявляється, вони не забороненіСкріншот

Як ми писали раніше, єврейська конфедерація України закликала почати застосовувати закон Про протидію антисемітизму.

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