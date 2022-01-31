Епіфаній зробив заяву для українців про коронавірус: не бійтеся

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній одужав від коронавірусної інфекції і звернувся до всіх українців.

Предстоятель подякував усім, хто дбав про його здоров'я, а також тим, хто за нього молився.

"Одужавши від коронавірусної хвороби, хочу сердечно подякувати усім тим, хто турбувався про моє здоров’я, підносив молитви та надсилав щирі побажання одужання. А також висловити слова підтримки усім тим, хто нині веде боротьбу із коронавірусом. Це справді страшна недуга, адже ослабивши тіло, вона робить вразливішою й душу", - написав він.

Також Епіфаній дав поради всім українцям у цей складний час.

Не бійтеся



Страх знесилює, а зневіра веде до падіння. У страху людина здатна чинити так, як ніколи би не вчинила без нього: відступатися від власних цінностей, зраджувати своїм ідеалам, переступати Божі заповіді.

Моліться

Відверта розмова з Богом зміцнює людину у миті найбільших переживань і найбільшого болю. Завжди радіти, безперестанно молитися та за все дякувати – до цього закликає апостол Павло (1 Сол. 5: 16-18).

У радості, молитві та вдячності людина найбільш сильна. Адже у цих трьох діях вона завжди спирається на Господа: радіючи Його присутності у своєму житті, спілкуючись із Ним у молитві та дякуючи Йому за все, що Він подає Своєю рукою.

Спілкуйтеся з важливими для вас людьми

Коронавірус здатен позбавити нас можливості зустрічатися одне з одним, але йому не під силу відняти в нас можливості технічного прогресу. На щастя, ми можемо спілкуватися за допомогою засобів зв’язку, у соцмережах, отримувати підтримку від близьких, друзів, тих, кого любимо, і людей, яким ви небайдужі.

Любов має зміцнюючу силу, і спілкуючись із тими, хто любить нас і кого любимо ми, ми стаємо сильнішими духовно і фізично.

Знаходьте приводи для радості

"Радійте завжди в Господi, i ще кажу: радійте" (Фил. 4: 4) – навчає апостол Павло. Радість протистоїть страху і знищує його, у радості ми стаємо сильнішими, у тому числі у боротьбі з хворобою. Це не просто, але можливо та реально.

Ми можемо радіти найменшим дрібницям: сонячному промінню й чистому небу серед зими, лапатому снігу за вікном, трохи кращому самопочуттю після лихоманки. І завжди маємо пам’ятати, що у нас уже є найбільша причина для радості – Господь із нами по всі дні, до кінця віку (Мф. 28: 20).

Пам'ятайте про те, ким ви є і для чого живете

Зберігайте вірність своїм цінностям та ідеалам. Під час хвороби ми слабшаємо тілом, і через це дух теж стає вразливим. Так легко відійти вбік, а у декого з’являється спокуса зрадити себе і спокуса в Тому, в Кого ти віриш, адже навіть може здатися, що все втратило сенс.

Але не похитнувшись, не здавшись, ми станемо тільки сильнішими і з Божою допомогою та Його підтримкою йтимемо далі, пам’ятаючи цей досвід та дякуючи Богу за все.