Епифаний сделал заявление для украинцев о коронавирусе: не бойтесь

Предстоятель поблагодарил всех, кто заботился о его здоровье, а также тех, кто за него молился.

"Выздоровев от коронавирусной болезни, хочу сердечно поблагодарить всех тех, кто беспокоился о моем здоровье, возносил молитвы и посылал искренние пожелания выздоровления. А также выразить слова поддержки всем ныне борющимся с коронавирусом. Это действительно страшный недуг, ведь ослабив тело, он делает уязвимее и душу", - написал он.

Также Епифаний дал советы всем украинцам в это сложное время.

Не бойтесь



Страх истощает, а уныние ведет к падению. В страхе человек способен поступать так, как никогда бы не поступил без него: отступаться от собственных ценностей, изменять своим идеалам, преступать заповеди Божьи.

Молитесь

Откровенный разговор с Богом укрепляет человека в момент величайших переживаний и величайшей боли. Всегда радоваться, непрестанно молиться и благодарить – к этому призывает апостол Павел (1 Фес. 5: 16-18).

В радости, молитве и благодарности человек наиболее силен.

Общайтесь с важными для вас людьми

Коронавирус способен лишить нас возможности встречаться друг с другом, но ему не по силам отнять у нас возможности технического прогресса. К счастью, мы можем общаться посредством средств связи, в соцсетях, получать поддержку от близких, друзей, тех, кого любим, и людей, которым вы небезразличны.

Любовь имеет укрепляющую силу, и общаясь с теми, кто любит нас и кого любим мы, мы становимся сильнее духовно и физически.

Находите поводы для радости

"Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю: радуйтесь» (Фил. 4: 4) – учит апостол Павел. Радость противоборствует страху и уничтожает его, в радости мы становимся сильнее, в том числе в борьбе с болезнью. Это не просто, но возможно и реально.

Мы можем радоваться мельчайшим мелочам: солнечным лучам и чистому небу среди зимы, пушистому снегу за окном, немного лучшему самочувствию после лихорадки. И всегда должны помнить, что у нас уже есть самая причина для радости – Господь с нами во все дни, до конца века (Мф. 28: 20).

Помните о том, кем вы являетесь и для чего живете

Сохраняйте верность своим ценностям и идеалам. Во время болезни мы слабеем телом, и потому дух тоже становится уязвимым. Так легко отойти в сторону, а у некоторых появляется соблазн предать себя и соблазн в том, в кого ты веришь, ведь даже может показаться, что все потеряло смысл.