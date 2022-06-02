"Епідемія - це реальність": на Азовському морі в Маріуполі почала гинути риба (фото)

В акваторії Азовського моря люди спостерігають мертву рибу, зокрема, дельфінів. Раніше таке відбувалося в період аномальної спеки в липні. Імовірно, зараз страждає фауна через те, що у воді інфекція.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і керівник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" в Одеській області Іван Русєв.

Що відбувається на Азовському морі в Маріуполі

"Море на сьогоднішній день одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням.

- написав Петро Андрющенко.

За його словами, епідемія зараз - не просто загроза, а реальність. Він опублікував фотографії мертвих мешканців моря на пляжі.

В Азовському морі гинуть дельфіни (фото: t.me/andriyshTime)

На Чорному морі вмирають дельфіни

Водночас Іван Русєв повідомляє про масове море дельфінів у Чорному морі. Всьому виною бомби окупантів, від яких страждають морські мешканці.

Еколог зазначає, що ссавці стали жертвами через повномасштабне вторгнення Росії.

Він наводить як приклад випадок, який нещодавно стався в Болгарії. У гирлі річки Ропотамо, тобто в Чорному морі, з'явилося кілька дельфінів, які навіть не здатні були орієнтуватися і були дуже слабкі.

"Деякі з дельфінів мали опіки від вибухів бомб або мін і вони вже не могли зорієнтуватися і, звичайно, не могли шукати собі їжу", - пише Іван Русєв.