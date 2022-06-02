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"Эпидемия - это реальность": на Азовском море в Мариуполе начала гибнуть рыба (фото)

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Мариуполь, Четверг 02 июня 2022 12:37
"Эпидемия - это реальность": на Азовском море в Мариуполе начала гибнуть рыба (фото) В Азовском и Черном морях гибнет фауна (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В акватории Азовского моря люди наблюдают мертвую рыбу, в частности, дельфинов. Раньше такое происходило в период аномальной жары в июле. Предположительно, сейчас страдает фауна из-за того, что в воде инфекция.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и руководитель научно-исследовательского отдела парка "Тузловские лиманы" в Одесской области Иван Русев.

Что происходит на Азовском море в Мариуполе

"Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением.
– написал Петр Андрющенко.

По его словам, эпидемия сейчас - не просто угроза, а реальность. Он опубликовал фотографии мертвых обитателей моря на пляже.

&quot;Эпидемия - это реальность&quot;: на Азовском море в Мариуполе начала гибнуть рыба (фото)&quot;Эпидемия - это реальность&quot;: на Азовском море в Мариуполе начала гибнуть рыба (фото)

В Азовском море погибают дельфины (фото: t.me/andriyshTime)

На Черном море умирают дельфины

В то же время Иван Русев сообщает о массовом море дельфинов в Черном море. Всему виной бомбы оккупантов, от которых страдают морские обитатели.

Эколог отмечает, что млекопитающие стали жертвами из-за полномасштабного вторжения России.

Он приводит в пример случай, который недавно произошел в Болгарии. В устье реки Ропотамо, то есть в Черном море, появилось несколько дельфинов, которые даже не способны были ориентироваться и были очень слабы.

"Некоторые из дельфинов имели ожоги от взрывов бомб или мин и они уже не могли сориентироваться и, конечно, не могли искать себе пищу", - пишет Иван Русев.

Также мы сообщали, что оккупанты с голодухи едят собак под Херсоном.

Как мы ранее писали, оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду.

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