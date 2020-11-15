Епідеміологи зробили несподівану заяву про тканинні маски

Тканинні маски захищають від коронавірусу найкраще (ілюстративне фото: pixabay.com)

Фахівці з'ясували, що проти коронавірусу ефективні саме тканинні маски

У період пандемії маски для обличчя вважаються найефективнішим засобом захисту від зараження коронавірусом. Медики усього світу рекомендують носити засоби індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції, щоб вберегтися від інфікування. Нині існує безліч варіацій масок починаючи від разових, закінчуючи респіраторами.

Фахівці Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) підтверджують, що під час пандемії маски необхідний елемент, адже основний спосіб передачі вірусу - повітряно-крапельний шлях. За словами дослідників, маски призначені для блокування заражених вірусом частинок, які видихають інфіковані.

В оновленому звіті CDC експерти заявляють, що саме тканинні маски ідеально підходять для захисту, бо вони можуть зменшити кількість інфекційних крапель, які вдихає людина.

Так, згідно з даними, тканинні маски можуть обмежувати проникнення вірусних частинок розміром менш як десять мікронів. Багатошарові маски більш ефективні для захисту і зупинки крихітних вірусних частинок. Такі маски можуть фільтрувати майже 50% частинок розміром менше мікрона.

Також фахівці навели приклади досліджень, які підтверджують ефективність носіння масок для попередження коронавірусу. Наприклад, під час спалаху інфекції на "Теодорі Рузвельті" маски допомогли знизити ризик зараження на 70%.

Але варто пам'ятати, що маска буде дієвою лише, якщо її правильно одягати.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст і доктор медичних наук Ольга Голубовська розповіла, у чому небезпека перетворення одноразової маски у "багаторазову". Носіння однієї і тієї ж маски загрожує зараженням не тільки на коронавірус.

Також ми писали, що головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому хворим на коронавірус треба виключити з раціону важкі вуглеводи, зокрема і солодке.