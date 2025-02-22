Энергия Луны принесет особые события. Астролог дала прогноз на сегодня

Эта суббота может стать удачным днем, особенно для тех, кто ищет ответы на сложные вопросы. Впрочем, существуют определенные риски, которые надо учесть.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что сулит прогноз на этот день и какие правила не надо нарушать.

Прогноз астропогоды на 22 февраля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Возможны посещения парикмахерской. Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Не надо злоупотреблять сексуальными практиками: нарушение этих рекомендаций может привести к заболеваниям половых органов", - отметила Соловьева.

По ее словам, в эту субботу надо заниматься масштабными долгосрочными проектами. Этот день может стать периодом пробуждения энергий природы, которые способствуют созиданию. Можно получить откровение и мощную силу.

"Энергия Луны имеет большую силу и требует обязательной реализации. Нужны специальные упражнения и йога. Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень. Занимайтесь активной творческой работой. Этот день - период познания сокровенного, самоанализа, медитации, освобождения от страхов. Полезен отдых на природе", - рассказала астролог.



Гороскоп на 22 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

22 февраля - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".

Соловьева напомнила, что Сатурн способен щедро вознаграждать тех, кто достойно воспринимает все испытания. Поэтому, для сбалансирования энергий этой планеты надо быть честными, трудолюбивыми. Заботьтесь о других.

"Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - резюмировала астролог.