Энергетики вернули свет для 10 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Электроснабжение снова доступно для почти 10 тысяч домохозяйств.

По информации Министерства обороны, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Продолжает ракетные обстрелы и авиаудары. В частности, вчера два ракетных удара потерпел Краматорск.

"Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения пока - 105 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - об этом сообщили в компании.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.