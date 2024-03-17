Энергетические вампиры. Эти знаки Зодиака играют на чувствах окружающих
Представители некоторых знаков Зодиака чаще других могут играть на чувствах окружающих. Они, будто энергетические вампиры, "питаются" эмоциями и умеют быть манипуляторами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame.
Скорпион
Представители этого знака Зодиака наделены энергией и страстью, которые могут подавлять людей вокруг. Скорпионы считаются собственниками и манипуляторами, в отношениях с ними бывает непросто. В прочем, они легко отказываются от хитрых игр и эмоциональных уловок, когда находят человека, которому можно доверять.
Рыбы
Люди, рожденные под этим знаком, могут быть очень чуткими и чувствительными, впитывать эмоции окружающих, будто губка. И если им хочется сбежать от реальности, они начинают играть на чувствах людей, иногда даже непреднамеренно. Часто это приводит к конфликтам, однако если Рыбы проявят терпение, то могут создать прочную связь, в которой не придется манипулировать.
Лев
Они смелые и уверенные в себе, однако очень нуждаются в восхищении и внимании со стороны окружающих. Порой кажется, что Львы щедрые и любящие, но часто их разум туманят жажда авантюр и власти, желание быть на первом месте. Ради всего этого они могут играть на чувствах людей. Представители этого знака Зодиака успокаиваются и не плетут интриги лишь тогда, когда чувствуют, что их любят.
Близнецы
Представители этого знака Зодиака известны своей двойственной природой. Они легко подстраиваются под обстоятельства, однако часто убегают от ответственности и играют на эмоциях. Близнецы могут становиться энергетическими вампирами, однако усмирить их нрав помогут доверительные отношения без намека на предательство.
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