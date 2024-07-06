Эмилия Кларк испугала сеть экстремальным похудением. Как изменилась звезда "Игры Престолов"

Звезда сериала "Игра Престолов" Эмилия Кларк, которая сыграла Дейнерис Таргариен, встревожила фантов. Актриса не смогла скрыть, что сильно похудела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram Кларк.

Как изменилась актриса

Так, звезда поделилась несколькими "свежими" кадрами. На них Кларк позирует в черном платье с открытыми плечами. Актриса примерила скромный, но очень эффектный образ.

Она не делала яркий макияж, выбрав естественность. А волосы актриса просто выровняла.

На фото можно заметить, что Кларк сильно похудела. 37-летняя актриса и до этого была стройной, а теперь стала еще "подтянутее".

Как реагирует сеть

В комментариях под новыми фото фанаты пишут, что экстремальное похудение Кларк заставляет их беспокоится о ее здоровье. По мнению юзеров, актриса слишком увлеклась. Также пользователи пишут:

"Не худейте, Эмилия!"

"С вами все окей?"

"Эмилия стала слишком худой? Стоит ли нам волноваться? Хочу, чтобы она была счастливой и здоровой"

"Красавица! Но будьте осторожны со своим телом - вы слишком худая"

"Вы больны?".

Эмилия Кларк до похудения - как выглядела звезда

Еще несколько лет назад актриса была совсем другой. У нее был не такой стиль, а скулы - не настолько выраженными.

Кларк до похудения (фото: instagram.com/emilia_clarke)