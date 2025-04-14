Emexes Dent: все преимущества новой CRM-системы для стоматологической практики

Сегодня все больше руководителей стоматологических клиник выбирают удобные и надежные CRM-системы для повышения эффективности работы медицинского учреждения. Предлагаем вашему вниманию Emexes Dent - удобную в применении цифровую систему управления стоматологической практикой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика.

Что такое Emexes Dent?

"Емексес Дент" - это удобный и функциональный софт для управления работой стоматологической практики, от кабинета до сети клиник. Программное обеспечение, к созданию которого приложили усилия лучшие специалисты в сфере IT, ведущие стоматологи, руководители и владельцы медицинских учреждений. Инновационный программный продукт действительно заслуживает внимания!

Пользователи, которые уже успели ознакомиться с работой системы Emexes Dent, отмечают простоту и удобство в применении. Более того: у каждого пользователя есть возможность воспользоваться услугами персонального менеджера, получить помощь во внедрении CRМ-системы.

Основные преимущества Емексес Дент

Разработчики Емексес Дент уверены: новый программный продукт имеет огромные перспективы и имеет все шансы стать идеальным вариантом, как для только что основанного бизнеса в сфере стоматологических услуг, так и для медицинских учреждений, стремящихся перейти к использованию более удобной и эффективной системы CRМ.

Вот лишь несколько важных преимуществ и уникальных возможностей, которые открывает Emexes Dent для пользователей:

1. Интерактивная зубная формула и электронные карты пациентов

2. Управление работой всего медицинского учреждения в режиме онлайн. С системой Емексес Дент, руководитель получает возможность отслеживать любые изменения в расписании врачей, приеме пациентов или финансовых вопросах.

3. Автоматизированная система отчетов. Детальный анализ всего объема информации, которая касается услуг и клиентов, сотрудников, отслеживает изменения в балансе и в автоматическом режиме формирует отчет, позволяющий мгновенно анализировать, насколько успешной и эффективной является работа вашего медицинского учреждения.

4. Индивидуальные уровни доступа для каждого сотрудника, ограниченные кругом его функций - позволяют существенно уменьшить вероятность случайных ошибок, когда сотрудник, по невнимательности, зашел не в тот раздел программы.

5. Используя разделе "Партнеры" пользователь имеет возможность наладить сотрудничество с другими клиниками, например - для направления пациентов, нуждающихся в дополнительном исследовании или другой услуги.

Тотальная автоматизация

Даже человек, максимально далекий от медицины, не может не заметить, как много рутинной работы приходится выполнять врачам и медицинским работникам всех уровней, тратя на это множество времени и усилий. Благодаря системе Емексес Дент вы можете внедрить действительно революционные изменения. Теперь составление индивидуальных графиков врачей, учет рабочего времени и принятых пациентов, учет материалов на складе, рассылка напоминаний пациентам о записи к врачу, а также многие другие процессы могут происходить в полностью автоматизированном режиме.

Остается добавить, что программы Emexes Dent доступна на чрезвычайно выгодных условиях, а доступ к ее сервисам в течение первого года пользования является полностью бесплатным.