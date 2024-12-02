Элтон Джон частично потерял зрение и растрогал обращением к поклонникам

Элтон Джон высказался о своем зрении

Во время премьеры мюзикла "Дьявол носит Prada", которая состоялась в воскресенье, 1 декабря, звезда обратился к поклонникам и признался, что не может нормально видеть шоу.

"Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но мне все понравилось", - поделился обладатель "Грэмми", когда был на сцене.

Также известно, что избранник музыканта Дэвид Ферниш помог ему спуститься по сцены после окончания шоу. Джон также отметил, что 62-летний партнер поддерживает его в этой сложной ситуации.

"Моему мужчине, который является моей скалой, потому что я не мог прийти на многие предыдущие показы... Мне тяжело это видеть, но я люблю это слышать, и сегодня вечером было действительно хорошо", - признался селебрити.

Элтон Джон рассказал о своем состоянии (Фото: instagram.com/eltonjohn)

Исполнитель ранее рассказывал, что заразился инфекцией, и на фоне этого у него частично исчезло зрение.

"Я восстанавливаюсь, но это чрезвычайно медленный процесс, и нужно время, прежде чем зрение вернется к моему пораженному глазу", - писал Элтон в своих соцсетях.

"Я очень благодарен замечательной команде врачей и медсестер, моей семье, которые заботятся обо мне последние недели", - также делился Джон. - Я спокойно провел лето, восстанавливаясь дома, и чувствую положительный прогресс в своем лечении и выздоровлении".

В интервью Good Morning America в ноябре исполнитель подтвердил тот факт, что потерял зрение на правый глаз во время своего отпуска в июле. Он говорил, что это произошло из-за глазной инфекции, которую он перенес, находясь на юге Франции:

"Меня что-то поразило, и я ничего не вижу. Я ничего не могу читать, ничего не могу смотреть", - объяснял он.

Элтон Джон заразился инфекцией в июле, во время пребывания на юге Франции (Фото: instagram.com/eltonjohn)

Артист добавлял, что левый глаз "не в лучшем состоянии" и говорил, что "берет на себя инициативу, чтобы улучшить ситуацию".

В другом своем интервью знаменитость рассказывал, что прошло уже некоторое время с тех пор, как он ничего не делал в студии, имея в виду, что его творческая деятельность пока на паузе.

"Есть надежда и ободрение, что все будет хорошо, но сейчас немного застрял. Я не знаю, как пойти в студию и начать записывать", - делился Джон.