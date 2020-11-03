Елітні квартири і садиба: чим ще володіє голова КСУ, крім житла в Криму

Голова КСУ Олександр Тупицький крім житла в окупованому Криму володіє нерухомістю в Києві та за його межами. Майно записане на його сім'ю. Це з'ясували журналісти програми "Схеми", які й розповіли про елітну квартиру і величезний особняк у Василькові.

Так, наприклад, в ЖК "Новопечерські липки" у судді є чотирикімнатна квартира площею 216,5 квадратних метрів. Власником записана мати і теща Тупицького. Це стосується і елітного особняка під Києвом. Все це було придбано ще в 2013 році. Також в ЖК на Печерську куплено ще два паркомісця.

На Печерську у Тупицького є величезна квартира (Скріншот Схеми)

Журналісти повідомляють, що середня вартість квадратного метра в цьому ЖК станом на 2013 рік становила $2900, тобто квартира такий площею коштувала там більше півмільйона доларів.

У витязі з державного реєстру сказано, що власницею квартири є мати голови КСУ Галина Тупицька. Коли купили житло їй було 73 роки.

У Василькові Київської області у сім'ї є вілла з басейном.Площа будинку - 211,4 квадратних метра, земельних ділянок - 23 сотки.

Особняк купили в 2018 році і записали на тещу Тупицького Ларису Колпаченко. Формально йому належать лише 7,5 соток землі у Василькові - вони є в декларації. За словами журналістів, теща працювала аптекарем в Донецьку довгий час.

"Якщо подивитися на територію зверху, то видно що між земельною ділянкою Олександра Тупицького і ділянками, оформленими на його тещу Ларису Колпаченко, немає паркану, і це одна загальна територія – на якій стоїть великий маєток і кілька додаткових споруд, також тут розташований басейн і невеликий ставок", - повідомляють журналісти.

Тупицький володіє будинком у Василькові (Скріншот Схеми)

Судячи з усього в цей особняк часто навідується сам Тупицький і активно ним користується. Наприклад, 1 листопада біля будинку побачили автомобіль, на якому їздить дружина Тупицького - BMW X6.

Нагадаємо, що раніше журналісти "Схем" заявили, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький в 2018 році став власником земельної ділянки в селищі Кореїз в окупованого Криму.

Нагадаємо, що проти голови Конституційного суду відкрили справу за держзраду.