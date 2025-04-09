Элина Свитолина поделилась историей успеха во время She's Mercedes

Главной темой события стала дискуссия "Быть первой: женское лидерство в спорте и бизнесе". Элина поделилась историей своего успеха: как простая девочка из Одессы стала мировой звездой спорта, как первые победы на корте изменили ее жизнь, какие вызовы пришлось преодолеть, и что для нее означает настоящее лидерство.

Она также рассказала, как важно иметь рядом надежных партнеров, которые разделяют твои ценности, поддерживают в сложные моменты и помогают двигаться вперед.

"Для меня "быть первой" - это не только о титулах или рейтингах. Это о смелости идти вперед, даже когда перед тобой еще никто этого не делал. Это о готовности преодолевать барьеры, брать на себя ответственность и оставлять после себя нечто большее, чем просто победы. В женском лидерстве, как в спорте, есть несколько ключевых принципов. Первый - это настойчивость. Важно быть готовой к вызовам и не сдаваться, даже если путь кажется слишком сложным. Второй - самоотверженность. В спорте и бизнесе результат приходит к тем, кто полностью отдается своему делу, совершенствуется каждый день. И третий - поддержка других", - отметила Элина Свитолина.

По ее словам, настоящее лидерство - это не только о личном успехе, но и о создании возможностей для тех, кто идет своим путем.

"Именно поэтому я всегда стараюсь использовать свой опыт и жизненный путь, чтобы вдохновлять девушек и женщин верить в себя и менять правила игры. И мне очень близка философия Mercedes-Benz - они не просто создают автомобили, а задают стандарты. Это тоже настоящее лидерство", - добавила она.

CEO компании "Автокапитал" Валерий Анохин поблагодарил Элину за вдохновляющий разговор и партнерство.

"Элина, для нас большая честь быть частью Вашего успеха. Вы олицетворяете силу, преданность и стремление к победе - черты, которые разделяет и наш бренд. Мы гордимся тем, что Mercedes-Benz в Украине - ваш надежный партнер на этом пути. Желаем вам дальнейших триумфов и всегда комфортных путешествий в ритме победы", - сказал он.

Ярким завершением вечера стала интерактивная арт-инсталляция, в создании которой приняли участие Элина Свитолина и гости мероприятия. Вместе они выложили логотип Mercedes-Benz из теннисных мячей - символическое сочетание спорта, искусства и командной работы. Эта уникальная композиция стала напоминанием, что каждая победа состоит из маленьких шагов и совместных усилий.

С 2024 года Mercedes-Benz в Украине является официальным автомобильным партнером Элины Свитолиной. Это не просто партнерство - это уникальное единство общих ценностей. Лидерство, настойчивость, инновации и стремление к совершенству - то, что объединяет легендарный бренд и выдающуюся спортсменку.

She's Mercedes - это больше, чем международная инициатива бренда. Это сообщество женщин, которые вдохновляют друг друга, делятся опытом и помогают менять этот мир. С тех пор как Mercedes-Benz запустил эту платформу в 2015 году, она объединила тысячи женщин по всему миру, которые стремятся к большему и не боятся быть первыми.

Мероприятие с Элиной Свитолиной стало не просто вечером вдохновения, а отправной точкой для всемирной инициативы She's Mercedes в Украине. Как идеи лидерства, силы духа и инноваций двигают Mercedes-Benz вперед, так и это событие открыло новое пространство для диалога о женском лидерстве, вдохновении и поддержке.