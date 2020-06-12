Олена Зеленська вперше розповіла про своє зараження коронавірусом: дотримувалася правил

Олена Зеленська підчепила коронавірус (фото: facebook.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська зробила заяву після виявлення у неї COVID-19

Олена Зеленська захворіла на коронавірус. Тест дав позитивний результат, але при цьому відчуває себе вона себе добре, лікується амбулаторно, і від інших членів сім'ї ізолювалася.

Олена Зеленська в Facebook написала, що весь цей час дотримувалася правил карантину - мінімізувала контакти, використовувала, маски та рукавички.

Президент Володимир Зеленський і їхні діти - Олександра і Кирило - також пройшли тестування, і результат негативний.

Олена Зеленська нагадала українцям, що небезпека не минула і пильність втрачати все ще рано.

"Ослаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися", - написала перша леді в соцмережах.

Дружина президента нагадала про те, як важливо пам'ятати про рідних і близьких в ці моменти. Адже навіть якщо ви не боїтеся заразитися, від вас залежить здоров'я інших людей - як близьких, так і сторонніх.

"Багато хто говорить: "Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!" Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і... бути небезпечним для тих, хто поруч", - написала Зеленська.

В Офісі президента також зазначили, що Олена Зеленська постійно дотримувалася правила і рекомендацій МОЗ. Перша леді регулярно проходила тестування на коронавірус. При цьому попередні результати - на початку червня - були негативними.

Де і коли саме могло статися зараження - поки невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування.

Раніше ми писали, що Олена Зеленська продовжує писати для "Кварталу 95".

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Автор: Светлана Мащенко