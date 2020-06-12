Елена Зеленская впервые рассказала про свое заражение коронавирусом: придерживалась правил

Елена Зеленская подцепила коронавирус (фото: facebook.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская сделала заявление после выявления у нее COVID-19

Елена Зеленская заболела коронавирусом. Тест дал положительный результат, но при этом чувствует себя она себя хорошо, лечится амбулаторно, и от других членов семьи изолировалась.

Елена Зеленская в Facebook написала, что все это время придерживалась правил карантина - минимизировала контакты, использовала, маски и перчатки.

Президент Владимир Зеленский и их дети - Александра и Кирилл - также прошли тестирование, и результат отрицательный.

Елена Зеленская напомнила украинцам, что опасность не миновала и бдительность терять все еще рано.

"Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может казаться", - написала первая леди в соцсетях.

Супруга президента напомнила о том, как важно помнить про родных и близких в эти моменты. Ведь даже если вы не боитесь заразиться, от вас зависит здоровье других людей - как близких, так и посторонних.

"Много кто говорит: "Зачем мне носить маску? Я не боюсь заразиться!" Маска для того, чтобы не заразить других! Ты можешь не знать о том, что инфицировался, не чувствовать никаких симптомов и... быть опасным для тех, кто рядом", - написала Зеленская.

В Офисе президента также отметили, что Елена Зеленская постоянно соблюдала правила и рекомендации Минздрава. Первая леди регулярно проходила тестирование на коронавирус. При этом предыдущие результаты - в начале июня - были отрицательными.

Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская продолжает писать для "Квартала 95".

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Автор: Светлана Мащенко