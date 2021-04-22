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Шоптенко розповіла про домагання "вусатого дядька" в метро: "історія знайома багатьом дівчаткам"

Автор: Styler

33-річна українська хореограф і переможниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко зізналася, що в 15-річному віці пережила домагання в метро Києва з боку дорослого чоловіка.

Історією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Не плутайте флірт з домаганням. Історія банальна, але, мені здається, знайома дуже багатьом дівчаткам", - почала свою розповідь вона.

За словами Шоптенка, коли їй було 15 років, до неї в метро чіплявся дорослий чоловік.

"Якийсь дорослий чоловік в метро вирішив, що може чіпати дитину і не соромився це робити. Тоді я втекла, тому що точно знала, що це не нормально, але боялася щось сказати і не знала, що робити",- розповіла Олена.

Також вона додала, що зараз вона б вже не пішла від сорому в інший кінець вагона, а зробила б все, щоб цей "вусатий дядя" запам'ятав їх зустріч.

"Зараз у мене вже великий арсенал можливостей протидіяти таким "мацальникам". Тому що це не флірт, не привід посміхатися, це не "прикольно" і точно не привід поржати з друзями. Це домагання. І потрібно робити все, що можна, щоб захистити себе", - написала зірка.

Фото: Олена Шоптенко розповіла про домагання (instagram.com/alena_shoptenko)

У коментарях шанувальники подякували Олені за те, що вона поділилася цією історією і підняла таку важливу тему:

  • Спасибі! Це потрібна інформація
  • Круто, що ви піднімаєте такі важливі теми
  • Олена, спасибі, що ділитесь
  • Дуже важлива тема.

Раніше Шоптенко вперше повідомила про страшне горе в сім'ї.

Також не так давно хореограф у бікіні сколихнула мережу точеними формами.

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Новини України Алена Шоптенкохореограф
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