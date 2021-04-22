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Шоптенко рассказала о домогательствах "усатого дяди" в метро: "история знакома многим девочкам"

Автор: Styler

33-летняя украинская хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко призналась, что в 15-летнем возрасте пережила домогательства в метро Киева со стороны взрослого мужчины.

Историей артистка поделилась на своей странице в Instagram.

"Не путайте флирт с домогательством. История банальная, но, мне кажется, знакомая очень многим девочкам", - начала свой рассказ она.

По словам Шоптенко, когда ей было 15 лет, к ней в метро приставал взрослый мужчина.

"Какой-то взрослый мужчина в метро решил, что может трогать ребенка и не стеснялся это делать. Тогда я убежала, потому что точно знала, что это не нормально, но боялась что-то сказать и не знала, что делать", - рассказала Алена.

Также она добавила, что сейчас она бы уже не ушла от стыда в другой конец вагона, а сделала бы все, чтобы этот "усатый дядя" запомнил их встречу.

"Сейчас у меня уже большой арсенал возможностей противодействовать таким "трогателям". Потому что это не флирт, не повод улыбаться, это не "прикольно" и точно не повод поржать с друзьями. Это домогательство. И нужно делать все, что можно, чтобы защитить себя", - написала звезда.

Фото: Алена Шоптенко рассказала о домогательствах (instagram.com/alena_shoptenko)

В комментариях поклонники поблагодарили Алену за то, что она поделилась этой историей и подняла такую важную тему:

  • Спасибо! Это нужная информация
  • Круто, что вы поднимаете такие важные темы
  • Алена, спасибо, что делитесь
  • Очень важная тема.

Ранее Шоптенко впервые сообщила о страшном горе в семье.

Также не так давно хореограф в бикини всколыхнула сеть точеными формами.

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Новости Украины Алена Шоптенкохореограф
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