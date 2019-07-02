Їла копчену рибу: 11-річна дівчинка потрапила до реанімації

В Кіровоградській області 11-річна дівчинка потрапила до реанімації з симптомами харчового отруєння. Лікарі підозрюють у дитини ботулізм. Як повідомляється у сюжеті ТСН, дитина разом з батьками їла копчений хребет лосося і плотву, яку купили в магазині. На ранок дівчинка відчула себе дуже недобре.

Маля спочатку доставили у районну лікарню, а потім відвезли в реанімацію центральної міської лікарні Кропивницького. Їй ввели протиботулінову сироватку. У дитини діагностовано стан середньої тяжкості. Залишки риби відправили на вивчення в місцеву лабораторію.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Наголошується, що дорослі члени сім'ї, які їли рибу, не захворіли і харчового розладу у них немає.

Нагадаємо, що ботулізм - це хвороба, яка виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи. Збудник Clostridium botulinum постійно існує в ґрунті, він утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (витримують кип'ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120 ° С через ЗО хвилин).

Також відзначимо, що найчастіша причина отруєння – вживання в'яленою, солоною або консервованої риби домашнього приготування, яка була придбана на стихійному ринку або ж просто в підземному переході.

У 2018 році в Україні від ботулізму померло вісім людей.

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