Екстрено: лікар розповів про стан Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк хвора на рак головного мозку і лікується від онкології в одній з приватних столичних клінік в Росії. Лікарі неодноразово розповідали про те, як артистка себе почуває, проте нещодавно з'явилася екстрена заява про те, що до лікування будуть залучені нейрохірурги. Про це в інтерв'ю з телеканалом "Зірка" заявила лікар-онколог Лариса Туркіна.

Лікування Анастасії Заворотнюк прокоментувала лікар-онколог. За словами Лариси Туркіної, становище важке і зараз необхідно підключити нейрохірургів, які повинні вирішити, як далі діяти.

"Стан важкий. Тут зазвичай підключаються нейрохірурги і дивляться, вирішують, що робити далі", - розповіла Туркіна.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

За її словами, зараз актрисі як ніколи потрібна підтримка рідних і близьких. Навіть перебуваючи в комі, людина все відчуває і чує.

Скандал з Заворотнюк і ЗМІ

Незадовго до появи коментаря лікаря відома російська блогерша Олена Міро стала потребувати у сім'ї Анастасії Заворотнюк коментарів щодо стану актриси.

Скандальна блогерша у своїй колонці в Livejournal висміяла той факт, що родичі зірки серіалу "Моя прекрасна няня" критикують ЗМІ через брехню, а самі не дають ніякої інформації, щоб уникнути домислів в мережі.

"Добре, раз погані заголовки – брехня, що тоді, – правда? А правда, на мій скромний погляд, полягає в тому, що, якщо ти дійсно хочеш, щоб оточуючі перестали будувати здогадки, а ЗМІ придумувати клікбейт-заголовки, піди і скажи людям правду. Достатньо лише одного докладного коментарю, щоб всі спекуляції припинилися", – обурилася Міро.

Також Міро "викрила" родичів Заворотнюк у ще одній брехні. На її думку, близькі актриси прагнуть до того, щоб в клініку приїжджало все більше журналістів.

Анастасія Заворотнюк (фото: bzns.media)

"Чомусь здається, що саме цього ви й хочете. І робите все, щоб це було. Досить самим сказати, що відбувається з Заворотнюк, як ніякої балаканини з приводу її стану більше не буде. Мовчання ж родичів просто дає їжу для чуток і, як наслідок, все це обговорюється в Інтернеті. І вибачте мене, але я впевнена, що цей принцип всі розуміють. І раз розуміють, але не роблять цього, то значить хочуть саме того, що і відбувається, – більше спекуляцій на тему стану Анастасії. А раз вони цього хочуть, то це – чи піар, або бажання зібрати грошей, або ще щось подібне", – підкреслила блогер.