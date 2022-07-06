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Експерти розповіли, скільки чашок кави можна пити в день, щоб не нашкодити організму

Скільки кави можна пити в день (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кава сповнена антиоксидантів, які борються з вільними радикалами, відповідальними за старіння клітин. Тому експерти не рекомендують пити напій у надмірних кількостях.

Про це пише Sante Plusmag.

Користь кави

Такий напій стимулює та заряджає енергією організм людини. Головне не зловживати ним, щоб не зашкодити. Саме з цієї причини слід пити розумну кількість чашок на день, щоб уникнути негативних наслідків.

Скільки чашок можна випивати на день

Експерти кажуть, що рекомендовано вживати до 3-4 чашок кави на день

За даними фахівців, помірне вживання цього напою знижує ризик серцевих захворювань на 17%, а ймовірність смерті від діабету на 24%.

Також вживання понад 5 чашок кави на день підвищує ризик серцево-судинних захворювань

Скільки кави можна пити в день (freepik)

Дослідники виявили, що три-чотири чашки кави корисні для здоров'я і навіть подовжують тривалість життя. Однак, якщо пити 5 і більше чашок цього напою, то можуть виникнути проблеми. Надмірне споживання може збільшити ризик високого кров'яного тиску

Додамо, що корисна кава не містить цукру. Регулярне вживання солодких напоїв - пряма дорога до цукрового діабету, атеросклерозу та інших неприємностей.

Окрім того, приготована кава краща за розчинну. Експерти кажуть, що чашка розчинної кави під час їжі знижує всмоктування заліза з 5,88% до 0,97%. Втім, через годину після їжі спосіб приготування кави на метаболізм заліза вже не впливає.

Раніше ми повідомляли, який популярний напій допоможе прожити довше.

Також дієтологи назвали 5 помилок під час сніданку, через які швидше старіє організм.

До того ж читайте, якими напоями не можна запивати таблетки і капсули.

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