Експерти розповіли, які продукти здатні нейтралізувати шкоду кави і сигаретт

Надмірне захоплення кавою і сигаретами загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям. Кофеїн і тютюн заважають засвоюватися багатьом корисним речовинам. Але є продукти, які нейтралізують шкоду кави і сигарет.
Про це повідомляє Comments.ua.
За словами експертів, що у курців часто в організмі не вистачає вітамінів А, С, Е, а також селену. Тому дані вітаміни необхідно заповнювати за допомогою правильних продуктів.
У цей список входять банани, виноград, ягоди, листові овочі, коренеплоди, печінка, м'ясо птиці, біла риба, бобові. Запас кальцію можна заповнити за допомогою кисломолочних продуктів, включаючи сир і молоко.
У шанувальників кави, також часто спостерігається дефіцит вітаміну В, РР, кальцію, заліза, цинку. Експерти радять вживати морепродукти, сочевицю, спаржу, селеру, м'ясо і тверді сири.
Нагадаємо, лікар-дієтолог, спеціаліст центру спортивної медицини назвала найкориснішу річну ягоду, яка багата на клітковину, вітамін С і флаваноіди.
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