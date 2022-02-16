Експерти розповіли, як позбутися постійного відчуття втоми

Режим сну

Здоровий сон - це річ, якою не варто нехтувати. Тому, якщо ви спите недостатньо, то незабаром відчуєте виснаження. Також ви збережете енергію, якщо встанете відразу після першого дзвінка будильника, не чекаючи повторного.

Білкова їжа

Експерти кажуть, що багато вуглеводів можуть спричинити стрибок цукру в крові, що призводить до збою. Тому важливо вживати достатньо білка.

Зменшіть кофеїн та алкоголь

Скоротіть кількість кофеїну. Зазначається, що його надлишок перезбуджує нервову систему і позбавляє вас відновлення під час сну.

Медики радять відмовитись від вживання кофеїну за шість годин перед відходом до сну.

Як позбутися втоми (freepik)

Більше руху

Фізична активність прискорить метаболізм, підійме настрій і допоможе міцніше спати.

Фахівці кажуть, що на вправи варто відводити не менше 150 хвилин на тиждень. До того ж 10-хвилинна ходьба вгору-вниз сходами може наповнити енергією краще, ніж 50 мг кофеїну.

Вода

Зневоднення організму може стати причиною підвищеної сонливості, втоми та дратівливості.

Як позбутися втоми (freepik)

Розваги

Важливо у вихідні відпочивати, приділяти увагу розвагам. Це додасть сили на весь робочий тиждень.

Медитація

Не обов'язково годинами лежати на килимку, щоб на вас вплинула медитація. Можна лише декілька хвилин побути у тиші, що благотворно вплине на мозкову діяльність.