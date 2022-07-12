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Медики заявили, що діабет може прискорити появу небезпечної хвороби

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Вівторок 12 липня 2022 14:28
Медики заявили, що діабет може прискорити появу небезпечної хвороби Діабет може викликати небезпечну хворобу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені виявили, що неконтрольований діабет може прискорити серцеву недостатність на три роки. Важливо знати про симптоми, на які першочергово потрібно звернути увагу.

Неконтрольований діабет означає, що рівень цукру в крові занадто високий. Про це пише The Sun.

Рівень може бути високими, навіть якщо людина лікує захворювання, і у неї можуть виникнути такі симптоми, як інтенсивне сечовипускання та спрага.

Діабетики потребують лікування, щоб запобігти небезпечно високому рівню цукру в крові.

Серцева недостатність найчастіше спостерігається у людей похилого віку, які мають проблеми зі здоров’ям.

Медики з Університету Джона Гопкінса сказали, що ризик залежить від стадії серцевої недостатності, на якій перебували пацієнти. Стадія А була визначена як наявність принаймні одного фактора ризику, який включає ожиріння або гіпертонію.

Стадія B визначається, якщо людина із захворюванням серця або підвищеним ризиком серцевих проблем, але без ознак серцевої недостатності.

Експерти заявили, що люди з неконтрольованим діабетом та із серцевою недостатністю стадії А в 1,5 рази частіше прогресують до явної серцевої недостатності.

Неконтрольований діабет може призвести до ускладнень захворювання, тому важливо знати, на що слід звернути увагу.

8 ознак неконтрольованого діабету:

  • Сильна втома;
  • Часте сечовипускання;
  • Втрата ваги;
  • Зміни шкіри;
  • Затуманений зір;
  • Надмірна спрага або голод;
  • Повільно гояться рани;
  • Проблеми зі слухом.

Лікарі сказали, що діабет і серцева недостатність дуже поширені та тісно взаємопов’язані. Зокрема, людям може бути дуже корисне профілактичне лікування, включаючи зміну способу життя та прийом ліків.

Раніше лікарі називали 5 явних ознак діабету, від яких багато хто відмахується.

Також ми писали, що який напій сильно знижує цукор в крові.

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