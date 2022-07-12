Медики заявили, що діабет може прискорити появу небезпечної хвороби

Вчені виявили, що неконтрольований діабет може прискорити серцеву недостатність на три роки. Важливо знати про симптоми, на які першочергово потрібно звернути увагу.

Неконтрольований діабет означає, що рівень цукру в крові занадто високий. Про це пише The Sun.

Рівень може бути високими, навіть якщо людина лікує захворювання, і у неї можуть виникнути такі симптоми, як інтенсивне сечовипускання та спрага.

Діабетики потребують лікування, щоб запобігти небезпечно високому рівню цукру в крові.

Серцева недостатність найчастіше спостерігається у людей похилого віку, які мають проблеми зі здоров’ям.

Медики з Університету Джона Гопкінса сказали, що ризик залежить від стадії серцевої недостатності, на якій перебували пацієнти. Стадія А була визначена як наявність принаймні одного фактора ризику, який включає ожиріння або гіпертонію.

Стадія B визначається, якщо людина із захворюванням серця або підвищеним ризиком серцевих проблем, але без ознак серцевої недостатності.

Експерти заявили, що люди з неконтрольованим діабетом та із серцевою недостатністю стадії А в 1,5 рази частіше прогресують до явної серцевої недостатності.

Неконтрольований діабет може призвести до ускладнень захворювання, тому важливо знати, на що слід звернути увагу.

8 ознак неконтрольованого діабету:

Сильна втома;

Часте сечовипускання;

Втрата ваги;

Зміни шкіри;

Затуманений зір;

Надмірна спрага або голод;

Повільно гояться рани;

Проблеми зі слухом.

Лікарі сказали, що діабет і серцева недостатність дуже поширені та тісно взаємопов’язані. Зокрема, людям може бути дуже корисне профілактичне лікування, включаючи зміну способу життя та прийом ліків.