Експерти назвали корисні властивості шоколаду: але є нюанси

Вживання шоколаду покращує пам'ять, захищає шкіру від сонця і запобігає серцево-судинним захворюванням. Так вважають експерти Іспанської асоціації солодощів.

При цьому рекомендується, щоб шоколад містив високий відсоток какао. В такому разі в ньому буде менше молока і цукру і, отже, менше калорій. Також це може бути органічний і біодинамічний шоколад, в якому немає синтетичних добрив, гербіцидів чи пестицидів. Про це повідомляє La Vanguardia.

"Чим темніше шоколад, тим вище концентрація какао в ньому. Сто відсотків какао дає багато переваг. Це повноцінна їжа, що містить білки, вуглеводи і корисні жири. Вона багата магнієм, який важливий для передачі нервових імпульсів, формування кісток. Крім того, в шоколаді містяться антиоксиданти, такі як флавоноїди, які допомагають кров'яному тиску", - розповів засновник компанії "Pacari Chocolate" Сантьяго Перальта.

Антиоксиданти, які містяться в темному шоколаді, допомагають захистити більш м'яку шкіру від сонячних променів, а також сповільнюють старіння клітин. Високий вміст магнію також зміцнює м'язи, що необхідно для тих, хто регулярно виконує фізичні навантаження.

Крім того, темний шоколад покращує настрій, оскільки він стимулює виділення серотоніну. Аналогічним чином, завдяки вмісту в ньому теоброміну, алкалоїду, схожому на кофеїн, він стимулює центральну нервову систему і захищає пам'ять, щоб тримати розум в тонусі.

Всупереч чутливості шоколаду до високих температур, є кілька способів його вживання. Щоб зробити шоколад освіжаючим і поживним, наприклад, його можна додавати в літні десерти, муси, морозиво, смузі.

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