Експерт про ситуацію з GlobalMoney: комерційні структури вимушені виконувати функції правоохоронців

Ще 6 серпня під час засідання Комітету з питань комплаєнсу та фінансової безпеки "ПриватБанку" було ухвалене рішення припинити будь-які ділові стосунки з ТОВ "ГлобалМані" з 1 вересня 2021 року. Цим рішення комерційна структура вимушено виконала частину функцій правоохоронців.

Експерт зазначає, що у "ПриватБанку" обґрунтували своє рішення тим, що "ГлобалМані" брав участь у шахрайських схемах організації нелегальних азартних ігор, переводив готівку людей на рахунки фіктивних підприємств, співпрацював із забороненими в Україні російськими банками та платіжними системами, замішаний у торгівлі зброєю в ОРДЛО.

"Схоже, нарешті почалися погані часи для "ГлобалМані", яку пов'язують з "сім'єю" Януковича. Позаяк буквально днями з'явилася інформація про кримінальне провадження, яке порушила проти платіжної системи Нацполіція Києва. Там йдеться про 6,5 мільярда гривень, які "ГлобалМані" допомогла відмити та перевести до Росії. Також "ГлобалМані" у п'ятницю, 3 серпня, виселили з офісу у БЦ "Ренесанс" в центрі Києва", - написав Кушнірук.

Експерт упевнений, що доказів злочинної діяльності "ГлобалМані" вже достатньо. Тому СБУ та ДБР мають нарешті підключитися до справи.

"Якщо вже найбільший державний банк відмовляється співпрацювати з "ГлобалМані" та чорним по білому прописує, за які гріхи, то мені досі не зрозуміла позиція СБУ та ДБР. Як виявляється, запити до "ПриватБанку" щодо "ГлобалМані" до обидвох структур надсилали. Хочеться спитати, що далі?", – підсумував Кушнірук.