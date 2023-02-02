Эксперт рассказал, что будет с рынком подержанных авто в 2023 году

Какие подержанные авто будут покупать украинцы в 2023 году

По словам Коцины, после определенного "бума" на рынке авто в течение периода нулевого растаможивания сейчас наблюдается определенное затишье.

На это влияет и ситуация, когда на первый план в обществе вышло урегулирование энергетического кризиса.

"Впрочем, у украинцев остается потребность в средствах передвижения. Так что предполагаем повышение активности на вторичном рынке и еще больший дисбаланс между количеством новых зарегистрированных автомобилей и зарегистрированных машин с пробегом", - говорит автоэксперт.

Он отмечает, что в 2022 году покупатели предпочитали более бюджетные варианты автомобилей.

"Предполагаю, что эта тенденция будет сохраняться до тех пор, пока не начнет стабилизироваться общая ситуация в стране", - добавляет аналитик.

При этом несмотря на прошлогодние прогнозы о подорожании, средняя стоимость автомобилей с пробегом за год существенно не изменилась: 7 589 долларов в декабре 2022-го против 7 834 долларов в декабре 2021-го.

Этому способствовали три месяца действия "нулевой растаможки", когда внутренний рынок пополнился автомобилями по доступной стоимости.

В то же время продолжается тренд по дальнейшему росту популярности альтернативных видов горючего, ведь гибриды и электрокары медленно, но уверенно завоевывают все большую часть рынка.

Внутренняя статистика OLX Авто свидетельствует о том, что в декабре 2022-го количество представленных на платформе электромобилей выросло почти в 1,5 раза по сравнению с этим же периодом прошлого года. В то же время интерес к авто с электрическими и гибридными двигателями в ноябре-декабре 2022-го вырос на 13% относительно этого же периода 2021 года. Наибольшим же спрос был в мае во время кризиса с горючим", - резюмирует он.