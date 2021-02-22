Експерт розказав, чому не можна застосовувати вакцину Covishield, яка їде в Україну

"Вакцина, яку везе Максим Степанов, масштабована на потужностях індійського інституту сироваток за ліцензією Oxford і AstraZeneca. Але є ще одна проблема. Оскільки у нас Степанов — це ходяча катастрофа, і він в черговий раз втягнув у свою авантюру керівництво нашої країни. Проблема в тому, що Індійський Інститут сироваток (ІВС) не має GMP-сертифікації", - розповів Сергій Кравченко.

Як виявилося, в індійської вакцини немає національної GMP-сертифікації, тобто вона не може бути тут зареєстрована і використана.

"Тільки тиждень тому Індійський інститут сироваток подав у Міністерство охорони здоров'я обґрунтовані відповіді, документально підтверджені про усунення цих недоліків. Зараз ІВС не має української національної GMP-сертифікації. В такому випадку вакцина поки не може бути зареєстрована на території України і використана. Крім того, тільки у середу піднімуть питання про те, щоб надіслати інспекцію в Індію на виробничі потужності ІВС для повторної інспекції", - говорить Кравченко.

За словами експерта, українські інспектори повинні вилетіти в Індію і провести інспекцію, якщо немає зауважень - вакцину можна буде використовувати. До речі, закупівельна ціна вакцини 3 долари.

"Зараз цю вакцину не можна завозити ні, ні проводити реєстрацію, ні використовувати. Ціна цієї вакцини для індійського уряду становить менше 3 доларів. За якою вартістю купує Україна, мені невідомо. Насправді цей препарат не є брендовим, це не AstraZeneca, це безпосередньо вакцина, виготовлена по ліцензії ІВС за іншою торговельною назвою — Covishield ", — сказав він.