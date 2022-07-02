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Експерт розповів, що буде з організмом, якщо пити забагато води

Наслідки пиття великої кількості води (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Експерти розповіли, якщо вода випивається в занадто великій кількості, то це може призвести до небезпечних для здоров’я наслідків.

Про це пише Daily Banner.

Які наслідки для здоров'я

За словами доктора Майка Бола, вода, що випивається у великій кількості, може нашкодити ниркам.

"Зайва вода спочатку всмоктується у кровотік, а потім відфільтровується нирками та виводиться з організму у вигляді сечі. Нирки звичайної здорової дорослої людини можуть видаляти до одного літра води на годину. Якщо протягом кількох годин споживати понад цю кількість, виникне ризик водної інтоксикації та інших побічних ефектів", - сказав Бол.

Також експерт перерахував ознаки, що вказують на водну інтоксикацію:

  • Нудота та блювання;
  • Сплутаність свідомості;
  • Забудькуватість;
  • Головний біль.

Медик підкреслив, що організму, який постраждав від надлишку води, потрібна допомога. Якщо стан гіпонатріємії (водної інтоксикації) почне прогресувати, його наслідком можуть стати дуже тяжкі симптоми - галюцинації, судоми, порушена мова, слабкість, спазми м’язів, погіршення роботи мозку та кома.

Окрім того, Бол додав, що ризик постраждати від небезпечних наслідків води, що випивається у великій кількості, особливо високий у тих, хто постійно вгамовує спрагу водою в умовах фізичних навантажень або екстремальної спеки без додаткової мінералізації організму. До того ж можливі проблеми із психікою, через які вода споживається у надмірних дозах.

Раніше ми повідомляли, коли потрібно пити воду, щоб тримати організм в нормі.

Також ми писали, як точно привчити себе пити більше води і уникнути зневоднення.

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