Експерт розповів, яким і коли буде пік захворюваності COVID-19 в Україні

Коли очікується пік коронавіруса в Україні (колаж: РБК-Україна)

Експерт вважає, що в Україні на коронавірус заразилося набагато більше людей

1 листопада в Україні був зафіксований черговий антирекорд по захворюваності на коронавірус. Так, у неділю стало відомо про більш ніж 7 959 випадки інфікування за добу. Кожні 5-10 хвилин Україна втрачає свого громадянина через коронавірус. Про це розповів президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я Іван Сорока в ефірі каналу "Україна 24".

За даними експерта, причина втрати контролю над ситуацією — неефективна система тестування. Так, в Україні фіксується в три рази менше випадків, ніж є насправді.

"Враховуючи те, що у нас неефективна система тестування, у нас є тільки реальні цифри тих людей, які були протестовані. А об'єктивно, по відчуттях експертів медичного співтовариства, таких хворих як мінімум втричі більше. Ми бачимо збільшення кількості пацієнтів. Об'єктивно, подивімось, ще кілька днів тому у нас були десятки смертей, а зараз ця цифра доходить до майже 200 офіційно зареєстрованих смертей від коронавіруса. Це говорить про те, що кожні 5-10 хвилин Україна втрачає свого громадянина", — сказав він.

Також експерт спрогнозував, коли в Україні буде пік захворюваності коронавірусом на добу.

"Це дуже серйозні речі, на які слід звернути увагу як з точки зору організації надання медичної допомоги, як з точки зору профілактики цього захворювання. І треба зробити так, щоб на первинній ланці цим пацієнтам надавалася максимально якісна та ефективна допомога. (До кінця року — ред.) може бути до 15-20 тисяч хворих (на добу — ред.)", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше було названо популярний знеболюючий засіб, який може завдати непоправної шкоди організму. Їм теж усувають симптоми коронавіруса.

А також розповідали про те, що вчені знайшли підтвердження того, що маски знижують ризик зараження COVID-19.