Эксперт объяснил, зачем на стекле авто черные точки, и почему они важны

Водителей автомобилей на бензине и дизеле предупредили о важности маленьких черных точек на лобовом стекле автомобиля, поскольку эта функция выполняет ряд жизненно важных задач по защите транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание Express.

Что нужно знать о черных точках на стекле

Эти черные точки называются "фритами" и обычно располагаются на внешних краях лобового стекла.

Обычно они расположены рядом с черной эмалированной полосой, которая проходит по внешней стороне стекла имеется почти на каждом автомобиле.

Почему черные точки важны

Однако специалисты предупреждают, что черные точки на самом деле играют ряд жизненно важных ролей: от регулирования температуры автомобиля до удержания стекла на месте. Обычно водители недооценивают важность этих пятнышек.

Черные точки, или точечная матрица, на самом деле помогают равномерно распределять температуру, уменьшая оптические искажения или линзирование.

"Это происходит, когда полоса фритты (точки) нагревается намного быстрее, чем стекло лобового стекла, создавая оптическое искажение, из-за которого прямые линии кажутся изогнутыми или изогнутыми внутрь к центру. Эти "постепенно тонущие" черные точки помогают уменьшить это явление, рассеивая тепло и равномерно распределяя его", - сообщили эксперты.

Также фритты имеют шероховатую поверхность, на которой герметик лучше держится на стекле машины. Раньше для того, чтобы закрепить автомобильное стекло, производители использовали специальные уплотнительные резинки, но с 1950-60-х годов стали переходить на технологию вклейки стекол.

Когда это произошло, необходимо было найти способ обеспечить хорошую адгезию и защитить клей. Именно тогда черная полоса фритты стала стандартом практически для всех лобовых стекол автомобилей.

Внутренняя сторона черной фриттовой ленты также служит важной цели. Она обеспечивает более шероховатую поверхность для прилипания клея-герметика, поскольку эта часть лобового стекла является точкой контакта между стеклом и рамой автомобиля.