Эксперт предупредил о новом росте цен на продукты в Украине: что может подорожать

Что вырастет в цене

По словам эксперта, сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (на 1,9% от мая), овощи (1%), рыбу и продукты из рыбы (0,3%), а на макаронные изделия снижение цен в мае на 0,2% сменилось ростом на 0,1% в июне.

Однако эксперт говорит, что прекратилось снижение цен на сахар.

"Последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания дают основания ожидать их снижения в целом уже в июле. Однако удорожание электроэнергии и горючего от 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства", - подытожил эксперт.

Он добавил, что в июне 2023 года потребительские цены на продукты выросли с мая на 0,1%. Это наименьший уровень роста с начала года, который в первые три месяца составлял 1,4-2,3%, в апреле - 0,3%, а в мае - 0,9%.

Какие сейчас цены на продукты

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 18 июля, цены на популярные продукты Украины таковы: