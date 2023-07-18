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Эксперт предупредил о новом росте цен на продукты в Украине: что может подорожать

Что будет с ценами на продукты в августе (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине подорожание электроэнергии и горючего от 1 июля привело к новому всплеску цен на продукты. Вырастут в цене продукты промышленной переработки.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Луценко.

Что вырастет в цене

По словам эксперта, сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (на 1,9% от мая), овощи (1%), рыбу и продукты из рыбы (0,3%), а на макаронные изделия снижение цен в мае на 0,2% сменилось ростом на 0,1% в июне.

Однако эксперт говорит, что прекратилось снижение цен на сахар.

"Последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания дают основания ожидать их снижения в целом уже в июле. Однако удорожание электроэнергии и горючего от 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства", - подытожил эксперт.

Он добавил, что в июне 2023 года потребительские цены на продукты выросли с мая на 0,1%. Это наименьший уровень роста с начала года, который в первые три месяца составлял 1,4-2,3%, в апреле - 0,3%, а в мае - 0,9%.

Какие сейчас цены на продукты

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 18 июля, цены на популярные продукты Украины таковы:

  • говядина ребра - 160,48 грн/кг
  • курятина бедро - 113,45 грн/кг
  • курятина филе - 147,60 грн/кг
  • свинина грудинка - 178,47 грн/кг
  • свинина ошейок - 251,56 грн/кг
  • свинина шашлык - 198, 71 грн/кг
  • сало домашнее - 254 грн/кг
  • капуста молодая - 24,82 грн/кг
  • картофель молодой - 20,20 грн/кг
  • лук белый - 107 грн/кг
  • морковь - 55,63 грн/кг
  • огурцы - 24,99 грн/кг
  • перец болгарский желтый - 124,38 грн/кг
  • помидоры красные - 57,88 грн/кг
  • свекла молодая - 34,64 грн/кг
  • чеснок молодой - 147,90 грн/кг
  • апельсины - 64,57 грн/кг
  • виноград - 162,40 грн/кг

Ранее мы сообщали, что на 23% подешевел популярный летний овощ в Украине.

Также мы писали, как изменятся цены на продукты в августе.

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