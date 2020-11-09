Експерт оцінив піар-кампанію Загіда Краснова в Дніпрі

Рекламні конструкції в Дніпрі, що належать кандидату на пост мера міста Загіда Краснова, можна розрізнити неозброєним оком, оскільки вони часто встановлені з порушенням будівельних норм, близько до перехресть, загороджуючи огляд для водіїв, що безпосередньо загрожує безпеці городян.

Таку думку висловив головний художник Дніпра Сергій Білий, який займається розробкою дизайн-коду міста, повідомляє "Міськрада".

За його словами, реклама Загіда Краснова закриває вид на пам'ятки архітектури – люди не бачать місто, а тільки нескінченні рекламні конструкції Габібулаєва (справжнє ім'я кандидата - Загидин Габібулаєв), які при цьому часто обвалюються і створюють аварійні ситуації.

У той час як інші рекламні оператори намагаються поліпшити і робити конструкції відповідними нормам, в тому ж АНД-районі борди Краснова є видимим прикладом розрухи і байдужості до міста, зазначає експерт.

Він також звертає увагу, що дісталася "Громадська сила" і до навігаційних табличок з номерами будинків і назвами вулиць. Загід Краснов вирішив розмістити на свої таблички – природно – з логотипом "Громадської сили", що майорить і на встановлених ним за міські гроші урнах і лавках.

При цьому логотип партії Краснова помітний набагато краще, ніж назва вулиці. Відповідно, для мешканців такі таблички абсолютно марні, вони потрібні тільки Загіда Краснова для реклами своєї політичної сили.

Сергій Білий розповів про історію з бордами і табличками в АНД-районі.

"Є міське середовище, яке повинно бути правильним, гармонійним і зручним для всіх жителів. Розміщувати свою рекламу на переходів – неприпустимо. Та ж історія з лавками, урнами з логотипами "Громадської сили" і лежачими поліцейськими, які Краснов встановлює швидше, щоб сподобатися жителям, ніж комплексно вирішити реальну проблему городян", – розповів Сергій Білий.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах.

Таким чином, вибори 15 листопада пройдуть в Одесі, Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дніпрі, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.