Експерт назвав методи, які допоможуть відновити шкіру рук після холодів

Що допоможе відновити шкіру

За словами спеціалістів, в холоди шкіра активніше втрачає вологу, тому ймовірний ризик лущення і мікротріщин, особливо навколо нігтів та на суглобах.

Дерматолог Бертран Хі розповів поділився дієвим лайфхаком. Зокрема, крем необхідно наносити ще на вологу шкіру. Також варто мінімізувати використання антисептиків та інших засобів від мікробів.

Найкращим рішенням буде просто часто мити руки, оскільки різного роду дезінфектори часто призводять до подразнень, та алергії.

Як правильно мити руки взимку

Важливо взимку руки мити правильно. Якщо ви заходите в будинок з вулиці та відразу йдете мити руки гарячою водою, то ви робите велику помилку. Все тому, що потрібно використовувати воду лише кімнатної температури, адже гаряча та холодна руйнують захисний бар'єр шкіри.

Окрім того, після миття не розтирайте руки рушником, а трохи промокніть їх серветкою. Зазначається, що поки вони вологі, то нанесіть крем. Також не забувайте взимку про рукавиці. Адже саме вони зможуть протистояти сильній сухості та почервонінню шкіри.

Експерти не рекомендують прати одяг та мити посуду. Краще робити це за допомогою машинки. До того ж латексні рукавички схильні викликати алергію.

Однак, якщо ж креми не допомагає, а тріщини на шкірі стають все болючішими, тоді зверніться до лікаря